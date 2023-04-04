МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Российские производители к 2030 году полностью заместят импорт соевого изолята для спортивного питания, сейчас предприятия Дальнего Востока обеспечивают до 25% потребностей страны в этом растительном сырье, считает руководитель направления Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова. Россиянам раскрыли, можно ли выгодно взять отпуск в майские праздники

"Реализация инвестиционных проектов по переработке сои в Дальневосточном федеральном округе для получения соевого изолята позволит полностью заместить импорт сырья для российских производителей пищевой продукции для сегмента диетического и спортивного питания к 2030 году", — считает Худякова, слова которой привели в пресс-службе банка.

Основным сырьем для производства спортивного питания является белок: например, в РФ в последние пять лет значительную популярность набирает растительный белок, в частности, соевый изолят: он содержит не менее 90% чистого белка в сухом веществе и производится путем глубокой переработки генетически немодифицированных очищенных бобов сои.

В банке отмечают, что до 2019 года соевый изолят в РФ не производился, а весь объем этого рынка формировался за счет импортной продукции. Сегодня объем российского рынка соевого изолята — порядка 50 тысяч тонн, при этом до 25% потребностей страны обеспечивают предприятия Дальнего Востока — основного региона по глубокой переработке сои.

Объем валового сбора сои в России в 2022 году вырос на 22%, до 5,8 миллиона тонн, лидеры — Центральный (2,4 миллиона тонн, плюс 13%) и Дальневосточный (2,24 миллиона тонн, плюс 34%) федеральные округа. По оценкам Россельхозбанка, к концу 2023 года объем валового сбора сои в РФ превысит 6 миллионов тонн, включая 2,6 миллиона тонн на Дальнем Востоке.

Биодобавки в виде спортивного питания потребляют порядка 1,5 миллиона россиян, а объем потребления всех видов спортивного питания оценивается в 9 тысяч тонн в год. В ближайшие 5 лет, по прогнозам РСХБ, объем потребления спортивного питания в РФ может вырасти до порядка 12-12,5 тысячи тонн, а в денежном выражении — прибавлять в среднем 4,5% в год, до 25 миллиардов рублей.