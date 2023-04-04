МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Россия является крупнейшим экспортером зерна и сейчас стала крупным поставщиком мяса на мировой рынок: в 2022 году его экспорт достиг рекордных 650 тысяч тонн, превысив импорт, рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Bloomberg предупредил о риске дефицита пшеницы на мировых рынках

"Уже можно сказать, что Россия крупнейший производитель продовольствия. Сегодня мы крупные экспортеры зерна, крупные экспортеры мяса, потому что впервые 650 тысяч тонн мяса экспортировали. Да, мы как цивилизованные страны и экспортируем, и импортируем, только теперь экспортируем больше, чем импортируем, на 100 тысяч тонн. А если взять по зерну, то мы крупнейшие уже сегодня и работаем со 140 странами", — сказал Данкверт на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Премьер-министр указал на важность для России статуса надежного поставщика и экспортера. "И то, что для компаний-экспортеров стало проще заполнять документы, соответствовать всем требованиям и получать сертификаты, – это, в общем, значительное достижение, которое на сегодняшний день мы видим в цифрах экспорта. Что важно здесь – нужно продолжать сокращать административное давление на бизнес и помогать ему как по экспорту, так и по импорту", — подчеркнул премьер-министр. Цены на сельхозпродукцию в Европе выросли на 26 процентов за год

Мишустин также добавил, что увеличение сельхозпроизводства должно происходить на фоне благоприятной и стабильной фитосанитарной ситуации, обеспечения биологической и пищевой безопасности. "И конечно, попросил бы вас держать все эти вопросы на особом контроле", — заключил глава кабмина.

Данкверт в свою очередь отметил, что Россия за пять лет практически на 40% улучшила качество продукции и в молоке, и в мясе. "Если взять безопасность, то мы практически в два-три раза улучшили показатели", — добавил он.