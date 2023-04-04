МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Украина за восемь месяцев экспортировала более 26,3 миллиона тонн аграрной продукции в рамках зерновой сделки, сообщил во вторник глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев. Bloomberg предупредил о риске дефицита пшеницы на мировых рынках

"Стартовал девятый месяц действия "морского зернового коридора". За 8 месяцев действия Стамбульской инициативы, подписанной Украиной, Турцией и ООН, морским путем потребителям доставлено 26,3 миллиона тонн аграрной продукции, в частности: 12,9 миллиона тонн кукурузы, 7,3 миллиона тонн пшеницы", — написал Гетманцев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в марте Украина отправила иностранным заказчикам продукции на 500 тысяч тонн больше, чем в феврале, а именно 3,8 миллиона тонн, в том числе 2,3 миллиона тонн кукурузы и 908 тысяч тонн пшеницы. Гетманцев подчеркнул, что показатель количества ежесуточных проходов судов через турецкие проливы "не улучшился и составляет 2,8", вместо "возможных 7".

Депутат подчеркнул, что особое внимание уделено нуждающимся странам, которые серьезно зависят от поставок украинского зерна, таким как Йемен, Сомали, Кения, Эфиопия, Бангладеш, Судан. В марте таким странам отгружено 374 тысяч тонн пшеницы – на 47% больше, чем в феврале, добавил Гетманцев.