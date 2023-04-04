2023-04-04T12:02:47+03:00
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2023
https://1prime.ru/Agriculture/20230404/840278365.html
Путин отметил увеличение экспорта сельхозпродукции
Сельское хозяйство
Новости
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Объем экспорта сельскохозяйственной продукции в последнее время вырос в разы, заявил президент России Владимир Путин Новость дополняется ПРАЙМ, 04.04.2023
сельское хозяйство, экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Объем экспорта сельскохозяйственной продукции в последнее время вырос в разы, заявил президент России Владимир Путин
Новость дополняется