МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Производство сельхозпродукции с 2014 по 2022 год выросло на 27,4%, а экспорт продукции АПК в 2022 году достиг 41,6 миллиарда долларов, рост к уровню 2014 года составил 2,1 раза, заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по развитию промышленности в условиях санкций.

"Мы не только добились роста производства, но и значительно нарастили поставки на экспорт, что также говорит о высоком качестве нашей продукции. Для справки: рост производства сельхозпродукции всех категорий вырос у нас с 2014 года по 2022-ой на 27,4%, а экспорт продукции АПК в 2022 году достиг 41,6 миллиарда долларов, рост к уровню 2014 года составит в 2,1 раза", — сказал он.

Путин отметил, что в 2014 году в качестве ответных мер на западные санкции были введены ограничения по доступу на отечественный рынок иностранной сельхозпродукции, это стало значимым позитивным фактором для развития российского сельского хозяйства, крупных хозяйств, фермерства с ориентацией преимущественно на собственные силы.