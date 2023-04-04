МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Часть "зерновой сделки" до сих пор не реализована, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Россия увеличила экспорт сельхозпродукции в 2,1 раза

"Мы с вами буквально на днях слышали заявление представителя Организации Объединенных Наций, официальных представителей о том, что они продолжают контакты с соответствующими государствами относительно выполнения той самой пресловутой второй части черноморских договоренностей, или зерновой сделки. Собственно, чего мы и ожидаем, потому что до сих пор эта часть сделки не выполнена и не реализована", — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия настаивает на пакетном характере "зерновой сделки" и полном ее исполнении, чтобы продукция отправлялась не в сытые страны, а в Африку, которая сегодня получила только 3% зерна от всего объема вывезенного. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее в своем письме заместителю генсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что Россия не возражает против продления черноморской зерновой инициативы на 60 дней – до 18 мая 2023 года.