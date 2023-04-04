ВАРШАВА, 4 апр — ПРАЙМ. Польша на фоне протестов фермеров значительно снизила объемы ввоза зерна из Украины. СМИ: на Западе обсуждают участие Польши в атаке на "Северные потоки"

"Уже сегодня в пять-шесть раз меньше транспортов с востока. Уже большинство идет транзитом далее. Хранилища Elewarr (польская компания, занимающаяся складированием и хранением зерна – ред.) уже опустошены наполовину, и уже есть место для польского зерна", — заявил журналистам премьер республики Матеуш Моравецкий.

"Мы хотим, чтобы какая-либо торговля с Украиной не дестабилизировала польский рынок", — добавил он.

Ранее ряд польских организаций, объединяющих фермеров, в частности "Агроуния", выразили протест по поводу того, что с Украины в Польшу ввозится зерно, предназначенное на экспорт, но оседает в республике, а также из-за ненадлежащего качества этого зерна. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику ввезены с Украины около 2 миллионов тонн зерна.