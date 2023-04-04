МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Российским производителям свинины стоит задуматься о поставках в Китай переработанной продукции, а не самого сырья, такое мнение высказал журналистам руководитель Россельхознадзора РФ Сергей Данкверт по итогам коллегии ведомства. В Россельхознадзоре призвали передать контроль за продуктами Минсельхозу

"Какие-то цифры или оценки того и когда, я бы это не делал и ориентировался на то, что у себя надо развивать переработку, и надо отправлять переработанную продукцию, потому что ее легче отправить в любую страну и меньше ветеринарных рисков", — сказал Данвкерт, отвечая на вопрос, каковы перспективы поставок в Китай свинины из РФ.

При этом, продолжил он, никто не хочет заниматься, проще "свиную тушу пополам разрубить и отправить туда". Но, по его мнению, все это — потерянное время, которое можно было бы потратить на то, чтобы сосредоточиться на продукции, которая могла бы стать национальным брендом.

"Это то же самое, что итальянский или испанский хамон или прошутто, — они на этом зарабатывают миллиарды. А мы сегодня — где тамбовский окорок, например?" — заметил Данкверт.

"Надо добиваться, чтобы мы свои переработанные продукты подгоняли к интересам той страны, куда это отправляется, либо сделать такие виды продуктов, которые пользуются популярностью во всем мире. А говорить о том, что свиноводство остановилось из-за того, что Китай закрыт, я бы сказал, — это большое преувеличение и ориентироваться сегодня надо на совершенно другие вещи", — добавил он.