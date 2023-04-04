МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Цены на пшеницу внутри России упали до уровня 2019 года на фоне высокого предложения пшеницы и низкого спроса со стороны экспортеров, говорится в мониторинге аналитического центра "Совэкон". Россия с 5 апреля снизит пошлину на экспорт пшеницы

"Цены на пшеницу третьего класса внутри России к 29 марта упали до 11550 рублей. В последний раз столь низкий показатель был зафиксирован 27 ноября 2019 года. Цены снизились на фоне высокого предложения пшеницы и низкого спроса со стороны экспортеров", — говорится в материалах центра.

Предложение пшеницы сохраняется на высоком для второй половине 2022-2023 сельхозгода (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023) уровне на фоне рекордных для этого времени запасов — на 1 марта запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях составили 17,4 миллиона тонн, что на 82% выше среднего за пять лет.

В то же время, пишут эксперты, спрос на пшеницу снижается на фоне относительно низкой активности экспортеров: например, объем текущих продаж пшеницы на Национальной товарной бирже на 3 апреля оценивается в 2,1 миллиона тонн против 2,5 миллиона тонн неделей ранее.

Снижению спроса со стороны экспортеров способствует падение экспортных цен на пшеницу: эксперты оценивают среднюю цену российской пшеницы FOB на 22 марта в 279 долларов за тонну — это самый низкий показатель с августа 2021 года — по их мнению, часть экспортеров могла взять паузу, опасаясь увидеть еще более низкие цены в краткосрочной перспективе.

"В ближайшее время цены на российскую пшеницу останутся под давлением на фоне высокого предложения. Однако в перспективе поддержку рынку может оказывать оживление спроса со стороны трейдеров на фоне высокой рентабельности экспортных операций и роста мировых цен", — говорится в материалах.