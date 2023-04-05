ВАРШАВА, 5 апр — ПРАЙМ. Польша будет скупать зерно на государственные деньги, чтобы преодолеть его наплыв с Украины, рассказали в министерстве сельского хозяйства и продовольствия страны. Словакия усилит контроль за зерном с Украины

По словам главы ведомства Хенрика Ковальчика, закупка начнется после пасхальных праздников, в среду на эти цели выделят 600 миллионов злотых (примерно 140 миллионов долларов).

Для преодоления возникшего кризиса польское правительство также разрешило строить в стране зернохранилища без соответствующей лицензии.

Кроме того, Варшава надеется получить значительные суммы из средств, направляемых Евросоюзом на решение проблемы украинского зерна, передает слова министра пресс-служба польского кабмина.

Ранее фермеры выступили с протестом из-за того, что предназначенное на экспорт украинское зерно оседает в Польше и заполняет склады, не оставляя места для продукции отечественного производства. Согласно официальной информации, за прошедший год в республике "осело" около двух миллионов тонн зерна с Украины.