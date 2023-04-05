МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Российские рыбаки к 5 апреля выловили более 1,48 миллиона тонн водных биологических ресурсов, что на 11% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба Росрыболовства. Минсельхоз проработает экспорт рыбы в Латинскую Америку

"По данным отраслевой системы мониторинга, к 5 апреля российские рыбаки добыли более 1,48 млн тонн — на 11% выше уровня аналогичного периода 2022 года", — говорится в сообщении.

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне общий вылов вырос на 12%, до 1,18 миллиона тонн: в частности, на промысле минтая на 11,6% больше — 925,7 тысячи тонн, вылов трески увеличился на 4,4%, до 46,3 тысячи тонн, сельди – на 13,6%, до 137 тысяч тонн, камбалы — на 15,4%, до 18 тысячи.

В Северном рыбохозяйственном бассейне вылов достиг 130 тысяч тонн: трески добыто 73 тысячи тонн, пикши – 24,6 тысячи, мойвы – 23,1 тысячи тонн. В Западном рыбохозяйственном бассейне общий вылов превысил 28,8 тысячи тонн, в том числе на промысле шпрота добыто 20,3 тысячи тонн, балтийской сельди освоено 7,4 тысячи.

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне рыбаки выловили более 9,3 тысячи тонн. Объем добычи в Волжско-Каспийском бассейне увеличился на 13,4%, до 27,4 тысячи, включая 24,3 тысячи тонн кильки (плюс 37,9%).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана объем добычи российским флотом составил 102,6 тысячи тонн.