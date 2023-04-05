КИШИНЕВ, 5 апр — ПРАЙМ. Фермеры в румынском уезде Сучава грозят заблокировать таможню из-за украинского зерна, которое ввозится в страну и сбивает цену для местных производителей, передает телеканал Digi 24. Польские фермеры рискуют полностью лишиться урожая в этом году

"Фермеры хотят заблокировать таможню Сирет из Сучавского уезда. Они возмущены огромным количеством зерна из Украины, которое въехало и осталось в Румынии. Они говорят, что из-за недобросовестной конкуренции соседней страны и отсутствия реакции Евросоюза вынуждены продавать собственные запасы зерна по гораздо более низким ценам, чем рассчитывали", — отмечает телеканал.

Проблемы есть и в других уездах страны. К примеру, в порту Констанца более 2000 зерновозов ждут отправки, однако приоритет снова отдается украинскому зерну.

По статистике, в прошлом году в Румынию из Украины было ввезено зерно на 1,24 миллиарда долларов.

В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".