МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. РФ постепенно движется к полному самообеспечению по производству деминерализованной молочной сыворотки, по детскому питанию — возможно, вопрос нескольких лет, но важно, чтобы производителей было несколько, сообщила журналистам первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

"По большому счету мы плавно движемся к полностью покрытию по всей деминерализованной сыворотке собственного производства", — сообщила Лут. По оценке министерства, за 2022 год в РФ произведено порядка 200 тысяч тонн сыворотки разного уровня деминерализации — то есть для молочной и кондитерской промышленности, и для производства детского питания, — а завезено — 32 тысячи.

"У нас хорошо развито производство сыров, и этот побочный продукт хорошо развивается, по (выпуску сыворотки – ред.) 40-70% деминерализации мы идем даже с ростом: и в прошлом году был, и в этом на 25% за два месяца по объему производства мы выросли", — сообщила первый замминистра.

Что касается сыворотки для производства детского питания (уровень деминерализации 90%, или Д90), общий объем ее потребности в РФ составляет порядка 3 тысяч тонн. Среди российских производителей такой продукции — предприятие "Сыры Кубани" (входит в "Агрокомплекс" имени Н.И. Ткачева): по словам Лут, в 2022 году там произвели 1 тысячу тонн сыворотки Д90, и продолжают наращивать мощности.

"Но объективно одной компанией мы, конечно, не справимся, другие сырные производства тоже работают над Д90. Конечно, очень высок вопрос потребительских характеристик – для детского питания нужно проходить этапы согласования, чтобы все было безопасно. "Сыры Кубани" их прошли. Будем ждать, как подтянутся остальные предприятия", — заметила Лут.

По ее словам, гипотетически здесь нарастить собственных мощности нужно еще на две тысячи тонн — и это не сложно, поскольку есть технологии. "Нарастим, (вопрос — ред.) ну, даже пары лет", — предположила она. "Учитывая, что одна компания уже прошла этот путь – он был непростой, учитывая все сложности с качеством, которые нужно соблюсти, мы уже больших рисков не видим. 30% мы закрываем, нарастить дальше по технологии производства – это не так сложно", — заметила она.