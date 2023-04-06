МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ своевременно скорректирует экспортную пошлину на зерно согласно действующей нормативной базе, но оставит механизм расчета, а также не планирует отменять пошлину на экспорт подсолнечника, сообщила журналистам первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Иностранные зернотрейдеры планируют продать активы в России

"У нас корректируется только цена отсечения (один раз в год — ред.). Все остальное (механизм — ред.) остается, то есть он сам себя регулирует. Вопрос только в цене отсечения, потому что это зависит от четырех факторов", — сообщила Лут, уточнив, что министерство исходит из себестоимости производства зерна, прогнозируемого объема урожая, мировых цен на зерно и валютного курса.

"То есть что мы делаем, — оцениваем при перерасчете пошлины затраты на сезон, который был проведен, — то есть затраты этого сезона, этой посевной мы проецируем на следующий сезон, потому что будем продавать уже в следующем сезоне зерновые, которые посеем в этом году. Затраты — это себестоимость, прогнозируемый объем урожая, внешняя цена мировая и курс. Вот четыре составляющих, исходя из которых мы переоцениваем расчет пошлины", — пояснила она.

"И мы планируем так же, как в прошлом году, 30 июня в этом году посмотреть, что у нас будет получаться. Самое главное — себестоимость, всех волнует себестоимость, потому что она объективно меняется в сторону увеличения", — добавила первый замминистра. МИД раскрыл, что предпримет Россия, если зерновая сделка не заработает

В России в рамках зернового демпфера с июня 2021 года действует гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень. С июля 2022 года расчет этих пошлин переведен в рубли. Представители аграриев РФ — отраслевые союзы, торгово-промышленная палата, — в связи с ростом себестоимости производства зерна в условиях низких внутренних цен неоднократно предлагали отменить пошлину.

Кроме того, в конце марта вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила профильным министерствам рассмотреть обращение депутатов Госдумы с просьбой временно отменить экспортную пошлину на подсолнечник в связи с резким снижением цен в РФ на эту сельхозкультуру.

Лут сообщила, что министерство не считает нужным отменять пошлины по причине нехватки сырья в отдельных регионах. "В центре сырья у нас не хватает. Поэтому никакую пошлину мы отменять не будем. Пока мы работаем над мощностями, мощности увеличиваем. И мы ещё работаем над увеличением сырьевой базы", — сказала она.

РФ в 2022 году собрала рекордный урожай масличных культур — 29,1 миллиона тонн, на 17% выше уровня 2021 года. По оценке Минсельхоза, сейчас перерабатывающие мощности РФ в целом рассчитаны на 26-28 миллионов тонн сырья, сообщила Лут, кроме того, в следующем году их будет введено еще примерно на 3 миллиона: тем не менее, с учетом действующих мощностей и потенциальной переработки, которая строится в центральной части России, нехватка сырья остается.