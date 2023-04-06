МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов назвал усиление контроля над продукцией меда верным решением, но подчеркнул, что нужно думать о развитии и масштабе производства в этой отрасли. Китай расширил список поставщиков российского меда и рыбы

"Усиливать контроль за этим — это действительно верно. Но главное другое… в принципе мы все заинтересованы в том, чтобы был четкий, ясный контроль. Что касается законодательства — законов много, а контроля… нет… Прежде всего надо думать о развитие производства, о масштабах производства", — сказал он, добавив, что "если обычный килограмм сахара стоит 40-50-60 рублей, то килограмм меда дешевле 500 вы не купите нигде, а то и больше, сегодня много сортов".

Зампредседателя Госдумы Сергей Неверов ранее сообщил, что в парламент внесут проект об определении понятия "мед" в законодательстве, который нацелен на борьбу с незаконным оборотом меда, а госкомиссия по противодействию незаконному обороту продукции также поддержала поправки в закон "О пчеловодстве". По словам Неверова, на заседании комиссии обсуждалась ситуация со стремительным ростом оборота фальсифицированной продукцией под видом меда.

Парламентарий отмечал, что из-за отсутствия в законодательстве ряда понятий привлечь недобросовестного продавца по административной статье "Обман потребителей" фактически невозможно, поскольку нет требований к продукции "мед". По его словам, 60-70% того, что на прилавках называется медом, таковым не является.