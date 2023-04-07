МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Вспышка птичьего гриппа выявлена в городе Титосэ на самом северном японском острове Хоккайдо, будет уничтожено 310 тысяч кур, сообщило в пятницу министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства. Вступают в силу новые ограничения Японии в отношении России

"На ферме в городе Титосэ на Хоккайдо подтвердилось наличие вируса птичьего гриппа. В связи с увеличением гибели птиц было проведено расследование. Анализы показали положительную реакцию на птичий грипп. Генетический анализ подтвердил наличие высокопатогенного штамма. Это 84-й случай в этом сезоне. Будет уничтожено 310 тысяч кур", — сообщило ведомство.

После обнаружения вируса птичьего гриппа вводится карантин на транспортировку кур и яиц в радиусе 3-километровой зоны вокруг фермы, где были выявлены очаги заболевания, а также запрещен вывоз кур и яиц за пределы 10-километровой зоны.

В текущем сезоне в Японии уничтожено более 15 миллионов домашних птиц. С 28 октября птичий грипп выявлен в 25 из 47 префектур страны, зафиксировано 84 случая заболевания. Это значительно превышает показатели ставшего рекордным позапрошлого сезона 2020-2021 года, когда пришлось уничтожить 9,87 миллиона птиц. Тогда было выявлено 52 случая птичьего гриппа в 18 из 47 префектур Японии.