МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Минсельхоз России определил плановый уровень валового сбора зерна в стране в 2023 году в объеме 120 миллионов тонн, следует из проекта публичной декларации приоритетных целей и задач министерства на 2023 год. Минсельхоз скорректирует экспортную пошлину на зерно

Согласно документу, валовый сбор зерновых и зернобобовых культур запланирован в объеме 120 миллиона тонн, масличных культур — в объеме 24,6 миллиона тонн.

Плановый уровень производства картофеля — 7,176 миллиона тонн, овощей открытого грунта — 5,6 миллиона тонн, овощей в зимних теплицах — 1,54 миллиона тонн, плодов и ягод — 1,6 миллиона тонн. Показатели приводятся без учета производства в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ).

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий оценивается в 16,412 миллиона тонн, молока — 33,185 миллиона тонн. Bloomberg предупредил о риске дефицита пшеницы на мировых рынках

Согласно Доктрине продовольственной безопасности РФ, плановые уровни самообеспечения в 2023 году, в соответствии с федеральным проектом "Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса", составляют по зерну 95%, по растительному маслу и по сахару — 90%, по фруктам и ягодам — 42,5%. Уровень самообеспеченности для мяса и мясопродуктов определен в 85%, для молока и молокопродуктов — 84,2%.

В соответствии с федеральным проектом "Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства" уровень самообеспечения для картофеля составляет 90,5%, по овощам и бахчевым — 88,5%. Самообеспеченность по рыбе и рыбопродуктам (в живом весе, весе сырца) — 85%.

Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) в 2023 году оценивается в 28 миллиардов долларов, число назначенных сельхозатташе довести до 52. "В новых условиях особое внимание будет уделено продвижению нашей продукции за рубежом и коммуникациям с зарубежными партнерами. Для расширения потенциала аграрного экспорта продолжится работа по открытию новых рынков для российской подконтрольной продукции", — говорится в документе.