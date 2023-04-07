КИШИНЕВ, 7 апр — ПРАЙМ. Тысячи фермеров в Румынии вышли на протест, поскольку недовольны политикой европейских властей, поддерживающей украинских производителей зерна в ущерб остальным странам, многие трассы в Румынии заблокированы тракторами, передает агентство Agerpres. Дуда призвал Украину бороться с неконтролируемым импортом зерна в Польшу

"Около 7000 фермеров протестуют против политики европейского сообщества. Фермеры недовольны найденным Европейской комиссией решением проблем и серьезных диспропорций, с которыми сталкивается румынский агропродовольственный сектор, на фоне рыночных искажений, вызванных вооруженным конфликтом на Украине", — отмечает агентство.

Акции протеста проходят в 18 уездах, а также в столице Румынии. Чтобы привлечь внимание к своим проблемам, фермеры вывели на улицы городов и на национальные трассы трактора — они заблокировали дороги на несколько часов.

"Представители Альянса по сельскому хозяйству и сотрудничеству, сформированного Национальной федерацией производителей сельского хозяйства, пищевой промышленности и сопутствующих услуг из Румынии — PRO AGRO, Лигой ассоциаций сельскохозяйственных производителей из Румынии — LAPAR, Союзом национального отделения кооперативов в овощеводстве — UNCSV, Форум Профессиональным фермерам и переработчикам в Румынии — Форум APPR направляет новый призыв к солидарности и европейскому духу всех румынских фермеров, которых они призывают присоединиться к нашему протесту, за достоинство и уважение", — говорится в совместном заявлении четырех федераций.

Аграрии отмечают, что полная отмена таможенных пошлин на все товары из Украины с середины прошлого года привела к коммерческому экспорту в соседние страны за счет эффекта вынужденного демпинга. Украинские производители продавали товар ниже себестоимости. Эта мера не помогла самим украинцам, а также серьезно навредила румынскому рынку. Президент Лиги ассоциаций сельскохозяйственных производителей Румынии (LAPAR) Нику Василе заявил в комментарии агентству, что к акции протеста присоединятся фермеры из Польши, Чехии и Болгарии.

В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".