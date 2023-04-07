МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Кабмин РФ утвердил перечень видов животных, подлежащих индивидуальной или групповой маркировке, она становится обязательной с 1 марта 2024 года, но для отдельных животных или форм собственности вводится в течение нескольких лет после этой даты, следует из опубликованного в пятницу постановления кабмина. Российских фермеров призвали подготовиться к маркировке молочной продукции

Постановление вступает в силу с 1 марта 2024 года и действует до 1 марта 2030 года. В целом маркировка сельскохозяйственных животных станет обязательной с 1 марта 2024 года, но при этом установлена градация по срокам осуществления учета в зависимости от вида, количества животных и формы собственности.

Согласно документу, не позднее 1 марта 2024 года индивидуальной маркировке подлежит крупный рогатый скот, свиньи, а также лошади, ослы и мулы (за исключением личных подсобных хозяйств, где срок осуществления учета — не позднее 1 марта 2025 года). Индивидуальная маркировка верблюдов — не позднее 1 сентября 2025 года, для содержащихся в ЛПХ — не позднее 1 сентября 2026 года.

Групповому маркированию и учету не позднее 1 сентября 2025 года подлежат пчелы, не позднее 1 сентября 2026 года — овцы и козы (индивидуальный учет возможен для племенных животных или в ЛПХ). Домашняя птица должна быть учтена таким образом не позднее 1 сентября 2024 года (индивидуальный учет возможен по желанию владельца животного).

Олени подлежат групповому маркированию и учету не позднее 1 сентября 2025 года, индивидуальный учет — для племенных животных или по желанию владельца, тот же срок маркировки — для кроликов. Для рыбы и иных объектов аквакультурного происхождения групповое маркирование и учет вводятся на позднее 1 марта 2026 года.

Одним из инициаторов изменений в законодательстве, касающихся идентификации, стал Россельхознадзор. Идентификация животных – важнейший и базовый элемент в системе контроля за эпизоотической ситуацией, уверены в ведомстве. Служба является и оператором специально созданного для этой задачи компонента ФГИС "Ветис"-"Хорриот".

На данный момент в системе уже содержатся внесенные на добровольной основе данные о более 2,1 миллиона животных (индивидуальный учет) и свыше 33 тысяч групп животных (групповой учет), в составе которых находится около 1 миллиарда птиц, рыб, пчел и так далее. Платформа позволит отследить полный жизненный цикл животного: от рождения до убоя, включая перемещение, смену владельца, мероприятия по профилактике болезней. В режиме реального времени будет определяться местоположение и маршрут движения животного.