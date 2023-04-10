МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Дефицита ветеринарных вакцин в России в целом нет, растет собственное производство, нет запрета на ввоз импортной продукции, но в случае отдельных препаратов некоторые иностранные компании искусственно создали дефицит, говорится в сообщении Россельхознадзора. Российские ученые разработают новые вакцины для животных

"Россельхознадзор опровергает дефицит ветеринарных вакцин в России. Российские производители при поддержке государства ежегодно наращивают производство вакцин и лечебных средств для сельскохозяйственных и домашних животных", — говорится в сообщении.

Так, за прошлый год внутреннее производство живых вакцин для сельхозсектора увеличилось на 88%, до 12,74 миллиарда доз, производство вакцин для собак и кошек — на 18%, до 14,98 миллиона; против основных экономически значимых болезней животных используются исключительно вакцины российского производства. При этом, отмечают в ведомстве, все производства прошли инспектирование на соответствие требованиям надлежащей производственной практики (GMP).

"Однако по отдельным препаратам иностранные компании искусственно создали дефицит, самостоятельно перестав ввозить их Россию, и спекулируют на этой теме для того, чтобы скорректировать российское законодательство в соответствии со своими интересами. Речь идет в большей степени о компаниях из недружественных стран, которые входят в Ассоциацию ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ)", — говорится в сообщении.

При этом запрета на ввоз импортных вакцин в России нет, говорится в сообщении: например, зарубежные компании за первый квартал ввезли 5,2 миллиарда доз для всех видов животных, на 26% больше в годовом выражении, и этого достаточно для интенсивной торговли и накопления запасов. Кроме того, в ведомстве напоминают, что с 1 сентября 2023 года будет законодательно унифицировано положение российских и иностранных предприятий: последние тоже обязаны подтвердить соответствие требованиям GMP.

Служба указывает, что проверки успешно прошли 32 иностранные площадки, еще для 23 ведется подготовка заключений. Но при этом ряд иностранных компаний от проверок отказываются: например, члены АВФАРМ отозвали ранее поданные заявления на инспекции 14 площадок. "Уклонение от проверок выглядит особенно неоднозначным, учитывая биологические риски, которые могут нести в себе ветеринарные препараты, особенно вакцины для животных", — считает Россельхознадзор.