МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Вероятность продления зерновой сделки после 18 мая составляет 50%, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Российская часть зерновой сделки "вообще не выполняется", заявил Лавров

"Шансы продления зерновой сделки — 50 на 50: либо будет, либо нет. Мы абсолютно недовольны тем, как реализуется вторая часть пакетной договоренности. С первой — по вывозу украинского зерна — все понятно, на ней как раз и сфокусировано внимание, но вторая, касающаяся вывоза российской сельхозпродукции и удобрений, остается в тени. Как правило, все заканчивается тем, что генеральный секретарь ООН (Антониу Гутерреш) и его сотрудники демонстрируют ворох писем, рассказывают, как много они сделали, как много звонков и визитов совершили", — сказал Полянский в интервью "Известиям".

По его словам, американцы и европейцы ничего не делают для того, чтобы сделка работала без проблем.

Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. С 18 марта 2023 года сделку продлили на 60 дней — до 18 мая.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия настаивает на пакетном характере зерновой сделки и полном ее исполнении, чтобы продукция отправлялась не в сытые страны, а в Африку.