МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Семена — один из основных факторов хорошего урожая, выбрать для их подготовки, в зависимости от сельскохозяйственной культуры, можно различные способы — традиционные прогрев, закаливание или барботирование, а можно приобрести полностью готовые к посеву, рассказала РИА Новости доцент кафедры овощеводства РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева Марина Дыйканова. В России растет спрос на товары для дачи и сада

Конец апреля для садоводов средней полосы России — время расконсервации участков после зимнего периода и обработки земли для новых посадок. Но начинать стоит раньше — например, обработать участок с осени и запастись семенами: а здесь многое зависит от их предпосевной подготовки.

"Современные семена чаще всего полностью подготовлены – например, есть дражированные семена, последнее время появились инкрустированные семена: все они полностью подготовлены к посеву. Но семена можно подготовить и самостоятельно, методом барботирования (замачивание при активной подаче воздуха — ред.), а также закаливанием для ранних посевов и прогреванием от вирусов", — сообщила Дыйканова.

Оболочка дражированных семян — своим внешним видом действительно напоминают драже — немного увеличена, поскольку на них наносится специальный состав: в результате семена как бы помещены в гранулу с питательными веществами и защитными препаратами, которая также обеспечивает удобство посева мелких семян — например, моркови.

Еще один инновационный способ — инкрустированные семена: в их оболочке содержатся биологически активные вещества и компоненты для защиты от заболеваний бактериальных, грибных либо вирусных. Сами семена разного цвета, в зависимости от культуры, и полностью готовы к посеву, поэтому дополнительно замачивать и обрабатывать их не надо, добавила специалист.

Прогрев на ярком солнце поможет против вирусных, грибных и бактериальных заболеваний: они, по словам Дыйкановой, передаются именно через семенной материал. Не менее важно и закаливание: например, при посеве в открытый грунт семена в течение 10-15 дней выдерживают при температуре от 0 до 8 градусов, постепенно ее понижая — "чтобы семена были адаптированы к пониженным температурам". Из привычных способов обеззараживания – погружение в однопроцентный раствор перманганата калия, попросту — марганцовки.

Она также обратила внимание, что чаще всего прогрев проводят для семян огурцов и томатов, а закаливать в этом случае нужно рассаду. Выдерживание при низких температурах полезно для семян овощей — например, моркови или свеклы, а для тугорослых (репчатый лук, сельдерей, петрушка) подойдет барботирование: такие семена помещают в емкость с водой, куда интенсивно подается воздух.

ЗОНА ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Подготовку к весеннему посеву начинают осенью: с грядок убирают растительные остатки и перекапывают на глубину 20-25 сантиметров, дополнительно внося органические и минеральные удобрения. В Московской области подготовительные мероприятия можно проводить до второй декады октября, говорит эксперт — то есть до устойчивых пониженных температур. А гряды и гребни стоит сделать повыше, чтобы почва весной быстрее прогрелась, и ушла лишняя влага — "тогда к посеву можно приступать в самые ранние сроки". Дачников предупредили о новых правилах, которые уже вступили в силу

"У нас зона экстремального земледелия, поэтому лучше растут холодостойкие культуры, или так называемый "борщевой набор" — многолетний лук, морковь, свекла, редька, репа, брюква, капуста. Пасленовые – томаты, перец и баклажаны – теплолюбивые, поэтому — только рассадный способ и выращивание в теплице. Сорта подбирают ранние, районированные для нашей зоны", — добавляет собеседник агентства.

Сезон начинается примерно с третьей декады апреля — первой декады мая: по ее словам, в это время уже можно высевать холодостойкие культуры — корнеплоды, капусту и такую зелень, как салат, укроп или кориандр.

"В первой декаде мая почва до 8-12 градусов прогревается, достаточно для холодостойких. Чтобы ускорить прорастание семян, грядку можно накрыть пленкой или нетканым материалом", — говорит специалист. Теплолюбивые культуры лучше сеять после возвратных заморозков, почву под ними желательно мульчировать: например, закрыть соломой, опилками или перегноем из листьев.

МЕРА УДОБРЕНИЙ

"Органические, и минеральные удобрения вносят с осени, летом это лучше делать в первый период вегетации, когда нарастает листовой аппарат. Потом — не нужно: когда сформируется урожай, прекращаются и поливы, и междурядная обработка", — рассказывает эксперт. Эксперт дал советы по выбору солнечной панели для дачи

Азотные удобрения вносят дробно с поливом: они важны для листового аппарата, а когда сформируются плоды, внесение можно прекратить. Органические удобрения не вносят под репчатый лук, корнеплоды, томат, так как это приводит к изнеживанию растений, деформации корнеплодов и подверженности заболеваниям. На качество продукции и устойчивость к болезням благоприятно влияют фосфорно-калийные удобрения.

Напротив, для тыквенных культур, огурцов, патиссонов и картофеля навоз как удобрение крайне полезен. В небольшом количестве, для разрыхляющего эффекта в грядки можно добавлять песок; он также задерживает влагу, поясняет эксперт, поэтому иногда им присыпают и посеянные семена. Золу вносят на кислых почвах, а для капусты, например, ее можно применять в качестве калийного удобрения, в том числе для защиты от капустной блошки.