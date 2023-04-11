АСТАНА, 11 апр — ПРАЙМ. Казахстан на шесть месяцев запретил ввоз в страну пшеницы автомобильным транспортом, соответствующий приказ подписал министр сельского хозяйства республики Ербол Карашукеев. Казахстан запретил вывозить отдельные видов нефтепродуктов из ЕАЭС

"Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз пшеницы… на территорию Республики Казахстан автомобильным транспортом из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза", — говорится в приказе, опубликованном в эталонном банке данных нормативных правовых актов.

Решение о введении запрета вступило в силу 10 апреля.

В конце марта министерство сельского хозяйства сообщало, что запрет на ввоз пшеницы вводится в рамках борьбы с контрабандой зерна. Ведомство отмечало, что данное решение было продиктовано текущей ситуацией на казахстанском рынке зерна и муки, который последние несколько лет страдает из-за нелегального ввоза пшеницы.

Согласно данным отраслевых ассоциаций, которые приводятся минсельхозом, объемы так называемого "серого" импорта достигают 1,5-2 миллиона тонн в год, а общий ущерб государству ежегодно оценивается в размере 500 миллионов долларов. Со ссылкой на информацию участников рынка минсельхоз сообщил, что значительная доля контрабандного зерна импортируется автотранспортом. Завезенная пшеница без уплаты НДС оформляется на крестьянские хозяйства и в виде скрытого реэкспорта без уплаты транзитного тарифа направляется в Афганистан и страны Центральной Азии.

В Казахстане по итогам 2022 года собран один из самых высоких урожаев зерна за последние 10 лет. Намолочено 22 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 35% больше, чем годом ранее. Валовой сбор пшеницы увеличился на 38,9% и составил 16,4 миллиона тонн.