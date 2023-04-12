МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Польша столкнулась с волной мошенничества, связанной с украинским зерном, пишет Onet. Раскрыто, как Польша "ударила в спину" Зеленского

По данным издания, купленная крупнейшими мукомольными предприятиями польская продовольственная пшеница на деле оказалась украинским техническим зерном, предназначенным для сжигания в отопительных целях.

Прокуратура города Замостье возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупных размерах". Злоумышленники получили прибыль в размере 1,5 миллионов злотых (около 320 тысяч евро).

Одно из мукомольных предприятий закупило 12 поставок. "Нам повезло, что у нас был свободный склад на одной из мельниц и весь этот товар мы направили туда. Мы не сделали из него муку", — рассказал его владелец.

Компания проверила зерно на наличие пестицидов и микотоксинов. "Параметры в норме, но мы все равно не можем и не хотим его использовать", – утверждает глава предприятия.

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