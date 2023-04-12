БЕЛГОРОД, 12 апр — ПРАЙМ. Свинокомплекс в Белгородской области подвергся обстрелу со стороны украинских войск, сотрудники предприятия не пострадали, но погибли 178 свиней, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Агро-Белогорье" в среду. Нарусова при обсуждении биолабораторий США напомнила о чумных сурках

"Одиннадцатого апреля в результате дневного артиллерийского обстрела со стороны Украины зафиксированы прилеты снарядов на территорию компании "Борисовский свинокомплекс"… Никто из сотрудников свинокомплекса не пострадал… Погибли 178 животных", — сообщили в компании.

Обстрел повредил стены трех корпусов, крыши и различные оборудование. Работа предприятия нарушена, идет устранение последствий обстрела.