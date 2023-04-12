МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Российские рыбаки к 11 апреля выловили более 1,6 миллиона тонн водных биологических ресурсов, что на 10,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба Росрыболовства. Россия к началу апреля увеличила вылов рыбы

"По данным отраслевой системы мониторинга, к 11 апреля российские рыбаки добыли более 1,6 миллиона тонн — на 10,5% выше уровня аналогичного периода 2022 года", — говорится в сообщении.

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне общий вылов составил 1,27 миллиона тонн — на 11,2% больше показателя прошлого года. На промысле минтая добыто на 9,7% больше — 968,5 тысячи тонн, вылов трески увеличился на 2,1%, до 48,8 тысячи тонн, сельди – на 25,7%, до 175 тысячи тонн, камбалы — на 21,2%, до 20 тысячи тонн.

В Северном рыбохозяйственном бассейне вылов достиг 140 тысяч тонн: трески добыто 79 тысяч тонн, пикши – 27,2 тысячи тонн, мойвы – 23,1 тысячи тонн. В Западном рыбохозяйственном бассейне общий вылов вырос на 5,7% и составил 32,2 тысячи тонн: на промысле шпрота добыто 22 тысячи тонн, балтийской сельди освоено 8,9 тысячи тонн.

В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне объем добычи увеличился на 23,2% и достиг 29,8 тысячи тонн, в том числе вылов кильки вырос на 35,6%, до 24,4 тысячи тонн. В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне рыбаки выловили более 9,8 тысячи тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана объем добычи российским флотом составил 115,6 тысячи тонн, на 20,4% выше уровня соответствующего периода 2022 года.