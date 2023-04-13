МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Производство товарной аквакультуры в РФ развивается недостаточными темпами, потенциал сегмента при его правильной организации и поддержке со стороны властей можно оценить в 1 миллион тонн в год, сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. Россия увеличила вылов рыбы до 1,6 миллиона тонн

"Из-за того, что у нас есть много океанов, мы просто эту часть используем неэффективно, и неэффективно с точки зрения экономики. Такими темпами, которыми мы общими усилиями развиваемся, невозможно развиваться, потому что эта отрасль может дать 1 миллион тонн хорошей рыбы", — сообщил Данкверт в ходе деловой встречи в РСПП с представителями бизнес-объединений, отраслевых союзов и ассоциаций в сфере сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Он обратил внимание на определенные виды дотаций в производстве растениеводческой продукции, предположив, что такой подход, возможно, был бы хорошим и для аквакультурного сегмента; кроме того, по его словам, надо правильно прорабатывать экономику таких производств — от кормовой базы до сбыта — для организации такой поддержки производителям.

Объем производства товарной аквакультуры в РФ в 2022 году составил 383,5 тысячи тонн, на 7,5% больше по сравнению с 2021 годом. В структуре в число основных сегментов входят лососевые, карповые, ценные морепродукты — например, устрицы или мидии, а также осетровые виды. В 2021 году объем производства продукции товарной аквакультуры в РФ вырос на 8,5% к уровню 2020 года и составил 356,6 тысячи тонн.

Между тем, РФ производила и 440 тысяч тонн аквакультуры в год, напомнил Данкверт: по его словам, этот объем приходился на период, когда он занимал должность первого замминистра сельского хозяйства (2000-2004 годы — ред.). В 2011 году, согласно данным Росрыболовства, объем производства продукции аквакультуры в РФ составлял 152,9 тысячи тонн, в 2015 году — 177,9 тысячи тонн, а с 2016 года, преодолев уровень в 205,3 тысячи тонн, начал постоянно расти.