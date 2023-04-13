МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Россия и Китай работают над согласованием поставок в это государство из РФ пшена и продукции переработки зерна, в том числе ржаной муки и манной крупы, а также лекарственного растительного сырья, говорится в сообщении Россельхознадзора. РЖД в марте удвоили экспортные перевозки зерна

Ведомство указывает, что вопросы взаимодействия государств в области агроэкспорта обсуждались в ходе встречи советника руководителя Россельхознадзора Василия Лавровского с представителями посольства КНР в РФ.

"Ведомства работают над согласованием сертификатов для экспорта в Китай пшена, продукции переработки зерна — ржаной муки, манной крупы и так далее, — лекарственного сырья растительного происхождения", — говорится в сообщении.

Российская сторона напомнила о готовности поставлять озимые пшеницу и ячмень, попросила согласовать разрешение на поставки кукурузы, рапса и риса со всей территории России. Кроме того, было предложено рассмотреть возможность отмены ряда оставшихся ограничений на работу российских судов, наложенных в связи с выявлением следов вируса на упаковках с рыбопродукцией. МИД сообщил о "застрявших" в турецких водах судах с продовольствием

Представители посольства сообщили о выделении отдельного таможенного кода для пищевых соевых бобов без ГМО: эта мера делает отечественную сою, в силу запрета в России культивирования генно-модифицированных организмов, привлекательным продуктом на китайском рынке, отмечают в Россельхознадзоре.

Ведомство также отметило большие возможности двусторонней торговли животноводческой продукцией — это касается как рыбы и морепродуктов, традиционно занимающих ведущее место в товарообороте двух стран, так и поставок говядины, свинины, мяса птицы и мелкого рогатого скота, кормов для животных, готовой мясной и молочной продукции.

Сейчас этот процесс сдерживается необходимостью инспектирования каждого нового предприятия и сложностью процедур оценки рисков. Отмечается, что ведомства могут вернуться к проведению очных инспекций, но намерены сохранить ряд инспекционных мероприятий в видеоформате.