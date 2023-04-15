МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Правительством РФ утвержден перечень видов рыб для второго этапа программы инвестиционных квот, на добычу которых будут предоставлены квоты в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, следует из распоряжения кабмина. Названа опасная для здоровья рыба, которую лучше не есть

"Утвердить прилагаемые перечень отдельных видов водных биологических ресурсов в отдельных районах добычи (вылова) водных биологических ресурсов, в отношении которых предоставляются права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, а также выделена квота добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленная на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления промышленного рыболовства и(или) прибрежного рыболовства", — говорится в документе.

В частности, в перечень включены треска, минтай и тихоокеанская сельдь, также дальневосточная камбала, терпуг, командорский кальмар, навага и два вида палтуса — черный и белокорый.

"Их включение обосновано тем, что данные востребованные промысловые виды водных биоресурсов обладают стабильным характером запасов, а ежегодные объемы вылова превышают отметку в 20 тысячи тонн", — сообщило позже Росрыболовство. Россия увеличила вылов рыбы до 1,6 миллиона тонн

Там подчеркнули, что документ был подготовлен на основании данных, представленных отраслевой наукой, статистики по выловам водных биоресурсов и итогов конкурсных процедур, которые проводились в рамках первого этапа программы.

Программа инвестиционных квот была запущена в 2017 году. Ее целью является привлечение инвестиций в отрасль, модернизация флота производственных мощностей, а по итогу — создание современной конкурентной рыбной индустрии.

Второй этап предусматривает расширение механизмов предоставления квот для строительства судов рыбопромыслового флота, а также береговых перерабатывающих мощностей на Дальнем Востоке. Осуществление добычи по выделенным квотам станет возможным только после ввода в эксплуатацию инвестиционного объекта.