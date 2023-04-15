ВАРШАВА, 15 апр — ПРАЙМ. Польша запретила ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины до 30 июня текущего года, под запрет попали продукты как растительного, так и животного происхождения. Польша начнет скупать зерно за счет государственных средств

Соответствующее распоряжение министра развития и технологии Польши опубликовано в Законодательном вестнике в субботу вечером.

"На основании … закона от 16 апреля 2004 года "Об управлении внешним товарооборотом… до 30 июня 2023 года устанавливается запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции, производимой или ввозимой с территории Украины на территорию Польской Республики, указанных в приложении к распоряжению", — говорится в документе.

В соответствии с приложением к распоряжению, запрет на ввоз с Украины в Польшу сельхозпродукции распространяется на: зерно, сахар, сухие корма, семена, хмель, лен и коноплю, фрукты и овощи, продукты из переработанных фруктов и овощей, вино, говядину и телятину, молоко и молочные продукты, свинину, баранину и козлятина, яйца, мясо птицы, этиловый спирт сельскохозяйственного происхождения, продукты пчеловодства.

Данное распоряжение вступило в силу с момента публикации.

Ранее ряд организаций, объединяющих польских фермеров, выразили протест в связи с тем, что в стране оседает и реализуется зерно, которое ввозят с Украины для последующего экспорта через Польшу в другие государства. Фермеры заявляли, что украинское зерно ненадлежащего качества, из-за него цены на местную продукцию сильно упали, а в хранилищах может не хватить места для нового урожая. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику с Украины ввезли около 2 миллионов тонн зерна.