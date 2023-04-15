БУДАПЕШТ, 15 апр — ПРАЙМ. Венгрия до 30 июня 2023 года запрещает импорт зерна, масличных культур и ряда других сельхозпродуктов с Украины, заявил венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь. Россия и Венгрия сотрудничают без проблем, заявил Сийярто

"Правительство (Венгрии) привержено отстаиванию интересов венгерского фермерского сообщества, поэтому в отсутствие значимых мер ЕС оно временно, подобно Польше, запрещает импорт зерна и масличных культур, а также ряда других сельскохозяйственных продуктов, производимых на Украине или поступающих оттуда, в Венгрию", — приводит слова Надя министерство сельского хозяйства Венгрии на своем сайте.

Отмечается, что запрет продлится до 30 июня 2023 года, до этого времени Венгрия ожидает от ЕС мер по поддержке европейских аграриев и пересмотра правил беспошлинного ввоза сельхозпродуктов с Украины.