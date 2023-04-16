МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Болгария вслед за Венгрией и Польшей рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна, заявил министр сельского хозяйства Явор Гечев. ЕС изучает решение Польши приостановить импорт сельхозпродукции из Украины

В субботу Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок.

"Необходимо защитить болгарские интересы, особенно, когда два государства реагируют таким образом. Если мы не отреагируем таким же образом, то количество (украинского зерна — ред.) на территории Болгарии может стать еще больше", — заявил Гечев, его слова приводит Болгарское телеграфное агентство (БТА).

Как отмечает агентство, в понедельник министр сельского хозяйства ждет доклады о юридической составляющей введенных запретов другими странами. По данным агентства, во вторник Гечев рассчитает обсудить ситуацию с президентом Болгарии Руменом Радевым. Украина надеется договориться с Польшей о поставках зерна

В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".

Ранее ряд организаций, объединяющих польских фермеров, выразили протест в связи с тем, что в стране оседает и реализуется зерно, которое ввозят с Украины для последующего экспорта через Польшу в другие государства. Фермеры заявляли, что украинское зерно ненадлежащего качества поставляется на польский рынок по демпинговым ценам, в результате чего цены на продукцию местных производителей сильно упали, а в хранилищах может не хватить места для нового урожая. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику с Украины ввезли около 2 миллионов тонн зерна.