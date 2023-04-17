БАНГИ, 17 апр — ПРАЙМ. Власти Центральноафриканской республики (ЦАР) рассчитывают на поддержку российских предпринимателей, в особенности в промышленной сфере, для развития аграрного сектора страны, заявила РИА Новости министр торговли и промышленности ЦАР Леа Мбуа Думта. Как перестать выбрасывать еду и начать экономить на продуктах

"Мы рассчитываем на помощь российского частного сектора, в особенности промышленников, чтобы развивать сельское хозяйство… К сожалению, все наше производство ведется примитивными методами — нам не хватает технологий, а в силу этого и объемов производства", — сказала министр.

По словам главы ведомства, сейчас обсуждается тема механизации аграрного сектора страны, чтобы выйти на более высокие объемы производства и экспорт. Думта высказалась в том числе в поддержку переговоров о сотрудничестве с российскими машиностроительными компаниями, такими как "АвтоВАЗ" и "Камаз", для закупки их продукции. Однако, по ее словам, необходимо сначала обеспечить техническое состояние и безопасность автомобильных дорог в ЦАР.

Говоря о сотрудничестве с РФ в целом, глава ведомства отметила, что оно "развивается очень быстро в соответствии с пожеланиями президентов ЦАР и РФ". "Думаю, что эти отношения будут укрепляться на благо российского и центральноафриканского народов… ЦАР остается страной-импортером, Россия для нас — приоритетный партнер, мы приветствуем любую продукцию, которую можно импортировать из РФ… Благодаря сотрудничеству с Россией можно улучшить снабжение страны и условия жизни граждан", — подчеркнула она.

Ранее председатель парламента ЦАР Симплис Саранджи заявил РИА Новости, что Москве и Банги необходимо развивать экономическое сотрудничество, республике нужны инвестиции в реальный сектор экономики, страна готова сотрудничать с РФ в области экспорта ресурсов, сельского хозяйства, торговли.