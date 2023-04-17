КИШИНЕВ, 17 апр — ПРАЙМ. Многие мелкие и средние фермеры Молдавии находятся на грани банкротства, заявил лидер ассоциации "Сила фермеров", бывший вице-председатель парламента Александр Слусарь. Гагаузский политик рассказал, как Молдавия платит за кредитную иглу Запада

"Хочу повторить, что многие мелкие и средние фермеры находятся на грани банкротства и степень бунта среди них приближается к критическому уровню, точно также, как происходит и с их коллегами в Румынии, Польше и Болгарии, у которых, кстати, гораздо более солидная поддержка со стороны государства", — сообщил он в своем посте в социальной сети Facebook*.

Молдавские фермеры в 2022 году проводили акции протеста, выводили тракторы на трассы, чтобы привлечь внимание к своим проблемам: засухе, росту цен на топливо, подорожанию удобрений и пестицидов, проблемам с путями экспорта урожая. Власти страны обещали помочь, министр сельского хозяйства Владимир Боля даже говорил о возможном введении режима ЧП из-за проблем в подведомственной ему области, но официально этот вопрос так и не обсуждался. Слусарь предупредил, что протесты продолжатся и в 2023 году, если ситуация не изменится.

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