СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — ПРАЙМ. Отказ европейских стран от импорта украинского зерна является закономерным, заявил агентству РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Американский разведчик рассказал, что Запад сделает с Россией из-за Украины

"Это закономерно. Европейцы, и тем более поляки, никогда не будут относиться к украинцам как к себе равным. Для них это не братья, а чернорабочие. Плевать они хотели на украинское сельское хозяйство, которое ждут катастрофические времена", — сказал он.

В прошедшие выходные Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили о приостановке импорта украинского зерна и другой сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В пресс-службе Европейской комиссии заявили, что ЕК изучает эту информацию, запросила у этих стран дополнительную информацию.

Шеремет также отметил, государства Запада никогда не пожертвуют своей экономикой и комфортом ради Украины. Украина возобновила поставки электроэнергии в Словакию

"Украина для них прочитанная книга. Поигрались и хватит. Она интересна им лишь как территория, которую можно поделить в своих интересах. Это Украина может в интересах США разрушить свое собственное государство и экономику. Сегодня Украина существует только на бумаге. Если США прекратит ее финансировать, она тут же рассыпется", — подчеркнул депутат.