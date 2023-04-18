НЬЮ-ДЕЛИ, 18 апр — ПРАЙМ. Минпромторг РФ ожидает увеличения поставок минеральных удобрений в Индию в 2023 году, по итогам прошлого года они выросли в 3,4 раза в физическом выражении, сообщил журналистам вице-премьер — глава министерства Денис Мантуров. В Индии призвали устранить торговый дисбаланс с Россией

"Россия активно поставляет минеральные удобрения в Индию: в 2022 году поставки всех видов удобрений по сравнению с 2021 годом выросли в физическом выражении в 3,4 раза. В основном поставляли комплексные минеральные, азотные и калийные удобрения, и в 2023 году ожидаем сохранения положительной динамики поставок минеральных удобрений нашим партнерам из Индии", — сказал он.

В стоимостном выражении в 2022 году поставки выросли в 6,4 раза, уточнили в Минпромторге.

Еще в прошлом году Мантуров отмечал, что Россия наращивает поставки минеральных удобрений в дружественные страны. Индия является одним из основных покупателей российских минеральных удобрений. Также в числе их традиционных покупателей страны Латинской Америки и Китай.

Глава Минпромторга также добавил, что Россия и Индия заинтересованы в увеличении поставок продукции российского лесопромышленного комплекса. Индия проявляет большой интерес к российским IT-продуктам и разработкам

"По итогам коммерческих переговоров с потенциальными индийскими покупателями нашими экспортерами отмечена взаимная заинтересованность в увеличении объемов поставок товаров российского лесопромышленного комплекса, особенно березовой фанеры, в Индию", — заявил он.

Мантуров подчеркнул, что в целом Индия — многообещающий, перспективный рынок для продукции российского лесопромышленного комплекса.

В феврале он отмечал, что лесопромышленные предприятия РФ переориентируют поставки на дружественные страны. В частности, увеличены отгрузки обработанной древесины в Северную Африку, на Ближний Восток, в Среднюю и Юго-Восточную Азию.