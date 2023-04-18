МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. В Евросоюзе назвали незаконным решение некоторых стран приостановить импорт украинской агропродукции, сообщила газета Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов. Польше может грозить штраф за решение по Украине

Собеседник газеты на вопрос о законности запрета поставок товаров из Украины заявил, что "так не думает". Он подчеркнул, что торговля относится к исключительной компетенции Евросоюза, поэтому отдельные государства не могут принимать односторонние решения по блокировке импорта.

По данным издания, еще один европейский дипломат поддержал этот аргумент, сославшись на правила Всемирной торговой организации.

Ранее Польша и Венгрия приостановили импорт украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В понедельник о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия, а накануне стало известно, что Болгария также рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна.