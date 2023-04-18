МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Аналитический центр "Совэкон" на фоне дальнейшего улучшения погодных условий повысил прогноз урожая пшеницы в РФ в 2023 году сразу на 1,5 миллиона тонн, до 86,8 миллиона тонн, говорится в материалах центра. Минсельхоз Словакии рекомендовал не ввозить в страну украинское зерно

"Новый урожай оценивается в 86,8 миллиона тонн против 85,3 миллиона тонн месяцем ранее. Прогноз был пересмотрен в сторону повышения на основании дальнейшего улучшения погодных условий", — пишут эксперты.

Так, на юге России и в Черноземье, двух основных регионах выращивания пшеницы, за предыдущие четыре недели выпало осадков в рамках нормы или в 1,5 раза выше нормы, хотя ниже среднего уровня этот объем фиксировался в Поволжье.

Уборочная площадь для озимой пшеницы по-прежнему оценивается в 16,1 миллиона гектаров, оценка урожая — увеличена до 62,8 миллиона тонн с 60,9 миллиона. Оценка урожая яровой пшеницы понижена до 24,1 миллиона тонн с 24,4 миллиона на фоне снижения прогнозируемой посевной площади до 13 миллионов гектаров с 13,2 миллиона.

РФ в 2022 году обновила рекорд валового сбора зерна — его было собрано 157,676 миллиона тонн, на 29,9% больше по сравнению с 2021 годом, — и пшеницы — 104,237 миллиона тонн, на 37% больше.