МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Сейчас в Совместном координационном центре в Стамбуле есть сложности с проведением инспекций судов в рамках "зерновой сделки", которые вызваны исключительно действиями представителей Украины и ООН, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Небензя оценил текущие результаты продуктовой сделки

"В настоящее время на площадке Совместного координационного центра в Стамбуле действительно возникают сложности с регистрацией новых судов и проведением инспекций. Возникают они исключительно в результате действий украинских представителей, а также ооновцев, которые, по всей видимости, не хотят или не могут им противостоять", — сказано в ее комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

Захарова сообщила, что в Киеве, "окончательно отбросив не только какие-либо гуманитарные соображения, но даже элементарные приличия, стремятся вовсю эксплуатировать "черноморскую инициативу", не гнушаясь ни откровенными злоупотреблениями правилами процедуры, ни требованиями взяток с судовладельцев", ради получения максимальной коммерческой прибыли.

По словам представителя МИД РФ, из-за такиъ действий доля получателей украинского продовольствия в нуждающихся странах сократилась до минимального уровня — из 28,3 миллиона тонн вывезенных зерновых всего 742 тысячи (2,6%).

"Владельцы "входящих" судов, отказавшиеся дать взятку, вынуждены простаивать в ожидании регистрации не один месяц. "Выходящим" же сухогрузам, с которых украинцы уже получили деньги и утратили к ним интерес, приходится также дожидаться проведения досмотра. Такая ситуация сложилась потому, что в соответствии с имеющимися практиками (подчеркиваем — не правилами процедуры) процесс получения заявок на регистрацию в "черноморской инициативе" находится в руках у украинцев, а формированием инспекционных планов (на вход и выход судов) занимаются ооновцы", — пояснила Захарова. Страны G7 призвали Россию не ограничивать срок "зерновой сделки"

"В этих условиях единственным способом хоть как-то восстановить порядок, справедливую и прозрачную основу для участия в инициативе стала регистрация судов, которую российские эксперты осуществляют строго в рамках утвержденных правил процедуры и имеющихся у них соответствующих полномочий", — добавила она.

Захарова подчеркнула, что предложение России внести в регистрационные списки суда, которые затем направятся в нуждающиеся страны, в частности, в Африку, а также те, которые находятся в очереди не один месяц, "было встречено в штыки" украинскими представителями.

"В Киеве оказались не готовы ставить под угрозу свои коммерческие коррупционные схемы. В результате украинцы сначала заблокировали процесс регистрации, не соглашаясь с нашими предложениями, а затем остановили все инспекции, включая выходящих судов (27 кораблей с 1,2 млн тонн груза на борту). Расчет прост — запустить при помощи западников и ООН пропагандистскую машину и вновь "разыграть продовольственную карту", — заключила представители МИД РФ.