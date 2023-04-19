СТАМБУЛ, 19 апр — ПРАЙМ. Инспекции судов в рамках "зерновой сделки" возобновились после двухдневных переговоров, сообщила РИА Новости пресс-секретарь координатора сделки от ООН Исмини Палла. Страны G7 призвали Россию не ограничивать срок "зерновой сделки"

"Совместный координационный центр возобновил проверки судов сегодня после двухдневных переговоров", — сказала она.

"Делегации России и Украины согласились после дискуссий, проводившихся при посредничестве ООН и Турции, что новые суда примут участие в инициативе", — добавила Палла.

По ее словам, команды инспекторов уже приступили к работе.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик ранее сообщил, что инспекции не проводились в понедельник и вторник "из-за отсутствия согласия".

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков также заявил о возобновлении инспекции судов.

"Инспекции судов возобновляются… Мы продолжаем консультации о способах обеспечения полной реализации зерновой сделки в соответствии с обязательствами всех сторон", — написал он в Twitter.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в Совместном координационном центре в Стамбуле возникают сложности с проведением инспекций судов в рамках зерновой сделки, они обусловлены исключительно действиями представителей Украины и ООН. Она отметила, что Киев стремится "вовсю эксплуатировать "черноморскую инициативу", не гнушаясь ни откровенными злоупотреблениями правилами процедуры, ни требованиями взяток с судовладельцев".