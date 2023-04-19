ВАРШАВА, 19 апр — ПРАЙМ. Еврокомиссия может запретить ввоз украинского зерна, сообщило Польское радио со ссылкой на источники в Брюсселе. ЕК пообещала сто миллионов евро за снятие запрета на импорт зерна с Украины

"Европейская комиссия готова ввести запрет на импорт пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса", — добавило СМИ.

Вопрос планируют обсудить в среду во время встречи вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса с представителями Польши, Венгрии, Словакии, а также Болгарии, Румынии и Украины. В этих переговорах также должен принять участие еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский.

Польша и Венгрия из-за протестов местных фермеров на выходных объявили о временном запрете импорта сельхозпродукции с Украины, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В понедельник о подобных мерах заявила Словакия, а позднее уже и Болгария.