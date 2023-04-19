БРАТИСЛАВА, 19 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер выразил уверенность, что Братиславе не грозят санкции со стороны ЕС за запрет на ввоз украинского зерна, сообщил в среду словацкий портал dennikn.sk. Венгрия расширила перечень запрещенных к ввозу украинских продуктов

"Словакии, по мнению премьер-министра Эдуарда Хегера, не грозят санкции со стороны Европейского союза за запрет на импорт украинского зерна. Правительство, по его данным, общается с Европейской комиссией. Премьер добавил, что они старались предотвратить экономический ущерб", — сказано в информации издания.

В среду министр экономики Словакии Карел Хирман подписал постановление о запрете на импорт отдельных продуктов с Украины, которое вступило в силу. Словацкое министерство сельского хозяйства сообщало, что срок действия запрета не определен и будет зависеть от ситуации. Ведомство также уточняло список из 30 позиций, запрещенных к ввозу с Украины, среди них пшеница, рожь, ячмень, соевые бобы, несколько видов семян, обработанные фрукты, овощные продукты.