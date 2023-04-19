КИШИНЕВ, 19 апр — ПРАЙМ. Румынская таможня начнет проверять все ввозимые с Украины агропродовольственные товары, так как в них ранее было обнаружено превышение уровня пестицидов, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства. В Словакии не боятся санкций ЕС за запрет на импорт украинского зерна

"Украинскому министру сообщили, что с сегодняшнего дня Румыния устанавливает контроль непосредственно на таможне для всех агропродовольственных товаров, поступающих из Украины, с отбором проб для качественного определения в соответствии с европейским законодательством, а не в месте назначения, как это происходит до сих пор. Решение было принято с учетом того, что в другой европейской стране были обнаружены уровни пестицидов выше предельно допустимого в ЕС", — сказано на сайте румынского минсельхоза.

Дая предупредил, что Бухарест примет дополнительные меры безопасности для транспортных средств, следующих транзитом через территорию Румынии в третьи страны, чтобы защитить румынских фермеров, которые сталкиваются с трудностями из-за потока украинского зерна. Он также направил украинской стороне запрос на оперативное определение решений по ограничению экспорта зерновых и масличных культур в Румынию.

Министр сельского хозяйства Румынии Петре Дая провел онлайн-дискуссию со своим украинским коллегой Николаем Сольским.

Министры договорились провести личную встречу в пятницу, 21 апреля, в Бухаресте.