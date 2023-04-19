БРЮССЕЛЬ, 19 апр — ПРАЙМ. Страны ЕС готовы приобретать украинское зерно, скопившееся в приграничных с Украиной странах, при этом сложная транспортировка делает его стоимость слишком высокой и вынуждает государства союза искать иных поставщиков, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. Еврокомиссия готова запретить импорт украинского зерна, сообщили СМИ

"Причиной того, что украинское зерно не распределяется дальше по странам ЕС, являются логистические расходы. Страны ЕС нуждались в дополнительных объемах, к примеру, кукурузы… Но такие страны, как Испания, в последнее время покупали зерно в Южной Америке, поскольку это дешевле. Привозить его с Украины было слишком дорого", — пояснил он.

Источник высказался за развитие инвестиций в транспортные возможности как внутри ЕС, так и на Украине, но отметил, что "это конечно, не вопрос ближайшего времени, это долгосрочные задачи".

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в среду направила ответ на письмо пяти приграничных с Украиной стран с предложениями по урегулированию кризиса, вызванного украинской сельхозпродукцией. В частности, она пообещала второй пакет поддержки фермеров в размере 100 миллионов евро (первый пакет составил чуть более 56 миллионов евро), а также экстренные меры по защите европейских сельхозпроизводителей. При этом, глава ЕК подчеркнула, что настаивает на продлении решения о беспошлинном ввозе товаров с Украины еще на год до 5 июня 2024 года.