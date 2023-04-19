МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Урожай зерна в РФ в 2023 году с учетом новых регионов ожидается в 123 миллиона тонн, из них 78 миллиона тонн пшеницы, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. TSMC не устроили условия получения субсидий США, пишет WSJ

Посевная в Российской Федерации проходит штатно. Рассчитываем на достойный и, что очень важно, сбалансированный урожай. Ожидаем, что в 2023 году объем зерна, с учетом новых регионов, составит у нас порядка 123 миллионов тонн, из которых порядка 78 миллионов тонн — это пшеница", — сказал Патрушев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ.

Министр подчеркнул, что такой уровень валового сбора позволит полностью обеспечить национальную продовольственную безопасность и продолжить поставки продукции зарубежным партнерам в необходимом заявленном объеме.

В 2023 году общая посевная площадь, с учетом новых субъектов, превысит 85 миллионов гектаров: по словам Патрушева, сейчас полевые работы ведутся в 50 регионах, а к середине мая в поля должны выйти аграрии всех субъектов РФ. Доля озимых в нормальном состоянии — 93%, динамика ярового сева — выше прошлогодней: уже засеяно порядка 5 миллионов гектаров, кроме того, высоки темпы посадки картофеля и сева овощных культур.

Министр также отметил отсутствие каких-либо проблем в ходе полевых работ, в том числе и в новых регионах: не фиксируется существенных перебоев с обеспечением средствами защиты растений, горюче-смазочными материалами и сельхозтехникой.

"В новых субъектах РФ озимые под урожай 2023 года засеяны на площади порядка 1,3 миллиона гектаров, из которых 95% находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Запланированная площадь ярового сева — 1,8 миллиона гектаров, на данный момент он проведен на площади более 200 тысяч гектаров", — сообщил Патрушев. Основные культуры для новых регионов — зерновые и подсолнечник; в Херсонской области существенна доля овощных культур.

РФ в 2022 году обновила рекорд валового сбора зерна — его было собрано 157,676 миллиона тонн, на 29,9% больше по сравнению с 2021 годом, — и пшеницы — 104,237 миллиона тонн, на 37% больше.