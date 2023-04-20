БУДАПЕШТ, 20 апр — ПРАЙМ. Венгрия в ходе переговоров с Еврокомиссией добилась возможности сохранять меры по запрету импорта украинских сельхозпродуктов и осуществлять контроль за их транзитом по территории страны, заявил венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь. ЕК попросила четыре страны отменить запрет импорта зерна с Украины

Министры сельского хозяйства Румынии, Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии провели заседание в онлайн-формате, к ним присоединились еврокомиссары, речь шла о проблеме украинских агропродовольственных товаров.

"Венгрии стоило решительно выступить и защитить интересы своих фермеров, поскольку это выступление вынудило Еврокомиссию развернуться и принять меры. Венгерские фермеры не выглядят беззащитными, а их работа — невозможной и обесцененной. Поэтому сегодня удалось добиться того, что все результаты, которые мы ранее смогли предъявить касательно запрета на импорт украинских продуктов, мы сможем сохранить и дальше. Мы обеспечиваем транзит, проверяя, чтобы украинские сельхозпродукты покинули страну", — сказал Надь в видеообращении.

По его словам, продолжается обсуждение по поводу перечня товаров, которых может затронуть запрет на импорт.

"Был объявлен также пакет поддержки на 100 миллионов евро. И я думаю, что венгерские фермеры уже сейчас могут из него получить часть", — сказал глава минсельхоза Венгрии.

Польша и Венгрия 15 апреля заявили о запрете импорта с Украины ряда продуктов растительного и животного происхождения до 30 июня 2023 года. Глава минсельхоза Иштван Надь подчеркнул, что Венгрия ожидает от ЕС мер по поддержке европейских аграриев и пересмотра правил беспошлинного ввоза сельхозпродуктов с Украины.

Ранее госсекретарь венгерского министерства сельского хозяйства Шандор Фаркаш заявил, что Венгрия может продлить срок запрета на импорт сельхозпродуктов с Украины, если ЕС не примет шагов по защите венгерских аграриев до конца июня.

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь в понедельник заявил, что венгерские аграрии лишились около трети доходов из-за наплыва зерна с Украины. Надь подчеркнул, что, помимо зерна, Украина в последний год, пользуясь беспошлинным режимом, стала экспортировать в Европу мед, мясо птицы и яйца, вытесняя венгерскую продукцию с традиционных рынков. По его словам, Венгерское национальное управление по безопасности пищевых цепей находило случаи заражения украинской кукурузы микотоксинами, а несколько образцов показали положительный результат в тесте на ГМО.