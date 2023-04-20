МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Производящая сельскохозяйственную технику крупная итало-американская корпорация CNH Industrial заявила об уходе с российского рынка и продаже своего бизнеса в стране за 60 миллионов долларов, говорится в заявлении на сайте компании. Volkswagen получил разрешение на продажу завода в Калуге

"CNH Industrial объявляет о продаже своего бизнеса в России на общую сумму около 60 миллионов долларов", — информирует компания.

Как отметили в компании, еще в марте 2022 года CNH Industrial объявила о приостановке поставок товаров на российский рынок. Согласно заявлению, до решения об уходе из России корпорация выплачивала работникам заработную плату и покрывала "административные расходы".

Как следует из заявления, до марта 2022 года у компании был офис в Московской области, через который она управляла импортом и дистрибуцией своей продукции в России. На объектах компании работало в общей сложности около 200 сотрудников. В 2021 году выручка компании в России составила около 380 миллионов долларов (2% от консолидированной выручки компании в том году), добавили в CNH Industrial.

Ранее свой бизнес в России продал производитель грузовиков Iveco, который с 2013 года входит в состав корпорации CNH Industrial.

Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.