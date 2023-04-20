ВАРШАВА, 20 апр — ПРАЙМ. Польша предложила Евросоюзу запретить ввоз с Украины не только зерна, но и других продуктов питания, сообщила радиостанция RMF FM со ссылкой на источники в Брюсселе. Европа отказывается от главного богатства Украины

Ранее сообщалось, что ЕС готов запретить ввоз четырех видов зерна: пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника.

"Польша хочет включить в этот список также: мягкие фрукты, яйца, птицу, сахар и мед", — сказано в сообщении.

Также отмечается, что каждая страна союза имеет свои пожелания относительно запрета ввоза с Украины некоторых товаров. "Так, например, Болгария хочет внести в список дополнительно муку и масло, а Венгрия — птицу, мед и муку", — сказано в сообщении.

Также сообщается, что на следующей неделе состоится встреча министров сельского хозяйства стран ЕС и "если не будет быстрого соглашения, не исключено, что будут необходимы переговоры на более высоком политическом уровне".