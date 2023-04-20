ВАРШАВА, 20 апр — ПРАЙМ. Польские фермеры на 50 тракторах проводят акцию протеста против импорта украинских продуктов питания, сообщило агентство РАР. СМИ: Польша призвала ЕС расширить список запрещенных украинских продуктов

"Колонна из около 50 сельскохозяйственных тракторов движется в четверг по национальной дороге №8 между Зомбковицами Силезскими в Нижней Силезии. Такую форму протеста избрали фермеры из Зомбковицкого района", сказано в сообщении.

По данным агентства, участники акции планируют доехать до Лагевник, повернуть назад и по национальной дороге №8 доехать до Зомбковиц Силезских.

Ранее сообщалось, что Польша предложила Евросоюзу запретить ввоз с Украины не только зерна, но и других продуктов питания.