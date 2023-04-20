КИШИНЕВ, 20 апр — ПРАЙМ. "Зерновая сделка" неблагоприятно отразилась на сельхозпроизводителях Молдавии, так как цены на молдавские злаки упали, заявил в четверг вице-премьер, министр сельского хозяйства и пищевой промышленности республики Владимир Боля. Еврокомиссия готова запретить импорт украинского зерна, сообщили СМИ

"Зерновая сделка, конечно, отражается на нашем рынке и не только на нашем, потому что упали цены. Самый большой отрицательный результат, который был для сельхозпроизводителей не только для молдавских, а также для болгарских, румынских и польских, — это падение цены из-за очень большого предложения. Все эти крупные производители на европейском рынке, наши крупные трейдеры в Молдове все поехали в Украину и имеют возможность купить там", — сказал он в эфире TV8.

По его словам, падение цен в Молдавии произошло, потому что все трейдеры, которые занимаются экспортом, не покупают зерно на внутреннем рынке республики, а едут на Украину и там закупаются по всем позициям. Трейдеры также не импортируют на внутренний рынок Молдавии, а сразу направляют товар в порты Украины.

"Как происходило раньше: шесть крупных трейдеров скупали все у наших крестьян, собирали в партии, после этого они накапливали их обычно в портах Рени или Одессы и экспортировали. На сегодняшний момент этого нет. Все едут в Украину и оттуда покупают. Эти крупные зерновые сделки они осуществляют там, а через Молдову — проездом", — пояснил глава минсельхоза. Молдавские фермеры предупредили о риске банкротства хозяйств

Он указал, что традиционные рынки сбыта, куда Молдавия продавала свою продукцию, обвалились. "Было бы интересно работать с Азией, Египтом – это страны, у которых традиционно нет зерновых, потому что-либо пустыни, либо погодные условия, которые не позволяют заниматься сельским хозяйством, а количество людей большое. Но для этого надо иметь очень хорошее финансовое положение, выход на эти рынки", — объяснил Боля.

"Зерновая сделка", которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней — до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней. Россия неоднократно указывала, что большая часть зерна с Украины, которое в рамках сделки должно было отправляться в бедные страны, направляется в ЕС. Как заявил на заседании постпред РФ при ООН Василий Небензя, в беднейшие страны в рамках "продуктовой сделки" поступило около 3% поставок.